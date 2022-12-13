Блюда на мангале
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Шашлык из свинины
200 г.
Мякоть
Антрекот
Ребрышки
260 ₽
Шашлык из баранины
200 г.
Мякоть
Антрекот
Ребрышки
360 ₽
Шашлык из филе говядины
200 г.
490 ₽
Шашлык из стейка семги
200 г.
1430 ₽
Шашлык из говяжьей печени в жировой оболочке
200 г.
360 ₽
Форель радужная запеченная на мангале в лаваше
180 г.
форель, лаваш, зелень, паприка, лимон, помидор
450 ₽
Люля-кебаб из курицы
150 г.
230 ₽
Люля-кебаб из говядины
150 г.
300 ₽
Люля-кебаб из баранины
150 г.
300 ₽
Шашлык из перепела на вертеле
150 г.
200 ₽
Картофель запечённый на мангале
100 г.
69 ₽
Помидор запечённый на мангале
100 г.
свежий помидор, приготовленный на углях
100 ₽
Баклажан запечённый на мангале
100 г.
свежий баклажан, приготовленный на углях
100 ₽
Перец болгарский запечённый на мангале
100 г.
свежий болгарский перец, приготовленный на углях
100 ₽
Овощное сотэ
200 г.
помидор, баклажан, болгарский перец, масло, зелень мелко разрубленное и перемешанное
290 ₽
Грибы запечённые на мангале
100 г.
свежие шампиньоны, приготовленные на углях
119 ₽
Шаурма на углях
200 г.
Свинина
Курица
190 ₽
Люля-кебаб в лаваше
200 г.
люля-кебаб, завернутый в армянский лаваш, помидоры, лук, зелень, соус шашлычный
Курица
Баранина
Говядина
260 ₽